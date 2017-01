Full Court Press Scores and Highlights

Georgia High School Athletics Logo (Photo: GHSA)

Here are how central Georgia teams fared on the court on Friday, Jan. 20:

BOYS BASKETBALL

Dublin 59

Bleckley Co. 45

HIGHLIGHTS:





-------------------------------------

Central 65

Jackson 48

--------------------------------------

Howard 63

Spalding 55

--------------------------------------

Kendrick 58

Westside 104

---------------------------------------

Tattnall 56

Wilkinson Co. 55

HIGHLIGHTS:





----------------------------------------

FPD 54

Twiggs Co. 48

----------------------------------------

Mt. de Sales 26

Stratford 46

-----------------------------------------

Houston Co. 56

Valdosta 45

-------------------------------------------

West Laurens 49

Perry 73

-------------------------------------------

Thomas Co. Central 38

Warner Robins 78

-------------------------------------------

Northside 63

Lee Co. 69

---------------------------------------------

Crawford Co. 69

Dooly Co. 73

----------------------------------------------

Upson-Lee 80

Mary Persons 59

HIGHLIGHTS:





-----------------------------------------------

Piedmont 36

Windsor 101

HIGHLIGHTS:





------------------------------------------------

Dodge Co. 63

East Laurens 37

------------------------------------------------

GIRLS BASKETBALL

Dublin 48

Bleckley Co. 66

HIGHLIGHTS:





------------------------------------------------

Central 61

Jackson 16

------------------------------------------------

Howard 24

Spalding 61

------------------------------------------------

Kendrick 40

Westside 47

------------------------------------------------

Tattnall 42

Wilkinson Co. 48

OVERTIME

HIGHLIGHTS:





-------------------------------------------

FPD 63

Twiggs Co. 57

---------------------------------------------

Mt. de Sales 27

Stratford 68

---------------------------------------------

Houston Co. 40

Valdosta 44

--------------------------------------------

West Laurens 51

Perry 60

-------------------------------------------

Thomas Co. Central 54

Warner Robins 75

-------------------------------------------

Northside 71

Lee Co. 49

-------------------------------------------

Crawford Co. 44

Dooly Co. 69

-------------------------------------------

Upson-Lee 60

Mary Persons 53

HIGHLIGHTS:





------------------------------------------

Piedmont 31

Windsor 39

HIGHLIGHTS:





-----------------------------------------

Dodge Co. 70

East Laurens 43

------------------------------------------

