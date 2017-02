13WMAZ Sports (Photo: 13WMAZ)

Here are some of the high school GHSA playoff scores from this weekend:

Boys:

Griffin 53

Warner Robins 80

--------------

Long County 71

Westside 96

-------------------

Appling County 69

Central 107

-----------------

Riverside Military 55

FPD 62

----------------

Perry 72

Druid Hills 56

---------------

Howard 34

Henry County 78

(© 2017 WMAZ)