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WEEK 9: #Tailgate13 high school football scores

#Tailgate13: JP's Extra Points - Celebrate with pushups

WMAZ 6:55 PM. EDT October 13, 2017

Stay with 13WMAZ tonight for all of your high school football updates and scores for October 13.

Here are your high school football scores for October 13.

FPD-

STRATFORD-

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UNION GROVE-

JONES CO.-

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HARRIS CO.-

WARNER ROBINS-

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SOUTHWEST-

DUBLIN-

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NORTHSIDE-

LEE CO.-

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VETERANS-

THOMAS CO. CENTRAL-

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PERRY-

UPSON-LEE-

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CENTRAL-

JACKSON-

-------------------

WILKINSON CO.-

MT. DE SALES-

-------------------

THOMSON-

BALDWIN-

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COFFEE-

HOUSTON CO.-

-------------------

SOUTHWEST-

DUBLIN-

-------------------

TATTNALL-

TWIGGS CO.-

-------------------

TIFTAREA-

WESTFIELD-

-------------------

GA. CHRISTIAN-

COVENANT-

-------------------

DODGE CO.-

WASHINGTON CO.-

-------------------

DOOLY CO.-

CRAWFORD CO.-

-------------------

HAWKINSVILLE-

TAYLOR CO.-

-------------------

AUGUSTA-

JOHN MILLEDGE-

-------------------

SCHLEY CO.-

MACON CO.-

-------------------

RUTLAND-

PEACH co.-

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WESTMINSTER-

GATEWOOD-

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TRINITY-DUBLIN-

BULLOCH-

-------------------

CHARLTON CO.-

WILCOX CO.-

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MONTGOMERY CO.-

JOHNSON CO.-

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MONTICELLO-

PUTNAM CO.-

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BRENTWOOD-

MONSIGNOR DONOVAN-

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TELFAIR CO.-

ATKINSON CO.-

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GMC-

GLASCOCK CO.-

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CRISP CO.-

MONROE-

-------------------

FITZGERALD-

BERRIEN-

-------------------

JEFF DAVIS-

VIDALIA-

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WASH.-WILKES-

HANCOCK-CENTRAL-

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JORDAN-

LAMAR CO-

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WINDSOR-

ROBERT TOOMBS-

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