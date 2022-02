En la feria de salud habrá comida, vacunas, juegos y premios

MACON, Ga. — La iglesia católica St. Peter Claver ubicada organizarán una feria de salud hispana gratuita en Macon el 19 de marzo de 2021. Se llevará a cabo en la iglesia católica St. Peter Claver ubicada en 131 Ward Street en Macon.

Será a las 12 p.m. y finaliza a las 3 p.m. ¡Estarán repartiendo alimentos, vacunas contra el COVID-19, juguetes para niños, rifas y premios!

Los servicios gratuitos incluyen consultas con quiroprácticos, controles de presión arterial, nutrición, controles dentales, asesoramiento sobre salud mental y más.

---

St. Peter Claver Catholic Church will be hosting a free Hispanic health fair in Macon.

It will happen March 19 at the church, which is located at 131 Ward Street.

It will start at noon and end at 3 p.m. They will be distributing food, COVID-19 vaccines, toys for children, raffles, and prizes.