Many Central Georgia high school football teams wil play in the first round of playoffs Friday night.

Here are the teams, their opponents and the times that they will face off on November 9:

(The second team listed is the home team for tonight's game)

Richmond Academy-

Mary Persons-

Time: 7:30 p.m.

----------------

Perry-

Baldwin-

Time: 7:30 p.m.

----------------

Washington Co.-

Vidalia-

Time: 7:30 p.m.

----------------

Northeast-

Swainsboro-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Toombs-

Dodge Co.-

---------------

Howard-

Burke Co.-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Cook Co.-

Westside, Macon-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Pike Co.-

Crisp Co.-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Jones Co.-

Bainbridge-

Time: 7:00 p.m.

---------------

Central-

Acher-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Thomson-

Upson-Lee-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Hancock-

Dooly-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Taylor Co.-

Charlton Co.-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Macon Co.-

Chattahoochee Co.

Time: 7:30 p.m.

---------------

Veterans-

Stockbridge-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Locust Grove-

Warner Robins-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Jonesboro-

Wayne Co.-

Time: 7:30 p.m.

---------------

N. Hampstead-

Starr's Mill-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Woodward Academy-

Carver, Columbus-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Columbus-

Salem-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Hardaway-

Eastside-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Henry Co.-

Cairo-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Jackson-

Monroe-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Ringgold-

Peach Co.-

Time: 8:00 p.m.

---------------

---------------

Windsor Forest-

Pierce Co.-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Tattnall Co-

Benedictine-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Liberty Co.-

SE Bullock-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Jenkins-

Appling Co.-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Monticello-

Heard Co.-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Harlem-

Fitzgerald-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Thomasville-

Hephzibah-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Pepperell-

Douglass, Atl-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Early Co.-

Jefferson Co.

Time: 7:30 p.m. -

---------------

Screven Co-

Brooks Co.-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Holy Innocents-

Mount de Sales-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Stratford-

Aquinas-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Tattnall-

Wesleyan-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Wilcox Co.-

Trion-

Time: 7:30 p.m.

---------------

Montgomery Co.-

Claxton-

Time: 7:30 p.m.

