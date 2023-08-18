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LIVE UPDATES: Central Georgia high school football scores

Stay with 13WMAZ for all of your high school football scores and updates for the first Football Friday Night of the year.

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MACON, Ga. — It is that time of year again. Football Friday Night is here and 13WMAZ has you covered with all the action from the season's first night. We will take you through the scores and highlights of various games around Central Georgia. 

Here are your high school football scores for August 18.

SUMTER COUNTY

HOUSTON COUNTY

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BALDWIN 

PEACH COUNTY

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RICHMOND ACADEMY

VETERANS

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ACE 

CRAWFORD COUNTY

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WARNER ROBINS

LEE COUNTY 

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CRISP COUNTY 

DOOLY COUNTY

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TATTNALL

SCHLEY COUNTY

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MOUNT DE SALES

STRONG ROCK

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WESTSIDE 

CENTRAL

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BLECKLEY COUNTY

DODGE COUNTY

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DEERFIELD 

WESTFIELD

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BRENTWOOD

JOHN MILLEDGE

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WASHINGTON-WILKES

EAST LAURENS

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UPSON-LEE

UNION GROVE 

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MACON COUNTY

WHITEFIELD ACADEMY

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HAWKINSVILLE 

PORTAL

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WILKINSON COUNTY

DUBLIN

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ROCK SPRINGS 

CFCA

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WHEELER COUNTY

GMC

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WILCOX COUNTY

LAMAR COUNTY

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TAYLOR COUNTY

SOUTHLAND

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FITZGERALD

IRWIN COUNTY

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VIDALIA

SOUTH EFFINGHAM

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SWAINSBORO

METTER

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JASPER COUNTY

WALNUT GROVE

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TREUTLEN

JENKINS COUNTY

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HANCOCK-CENTRAL

GLENN HILLS

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TRINITY CHRISTIAN

PIEDMONT

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WINDSOR

HOLY SPIRIT

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JONES COUNTY 

NORTHSIDE

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MARY PERSONS

NORTHEAST

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HOWARD 42

SOUTHWEST 6

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RUTLAND 26

TOWERS 6

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