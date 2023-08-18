LIVE UPDATES: Central Georgia high school football scores

MACON, Ga. — It is that time of year again. Football Friday Night is here and 13WMAZ has you covered with all the action from the season's first night. We will take you through the scores and highlights of various games around Central Georgia.
Here are your high school football scores for August 18.
SUMTER COUNTY
HOUSTON COUNTY
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BALDWIN
PEACH COUNTY
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RICHMOND ACADEMY
VETERANS
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ACE
CRAWFORD COUNTY
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WARNER ROBINS
LEE COUNTY
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CRISP COUNTY
DOOLY COUNTY
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TATTNALL
SCHLEY COUNTY
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MOUNT DE SALES
STRONG ROCK
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WESTSIDE
CENTRAL
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BLECKLEY COUNTY
DODGE COUNTY
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DEERFIELD
WESTFIELD
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BRENTWOOD
JOHN MILLEDGE
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WASHINGTON-WILKES
EAST LAURENS
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UPSON-LEE
UNION GROVE
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MACON COUNTY
WHITEFIELD ACADEMY
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HAWKINSVILLE
PORTAL
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WILKINSON COUNTY
DUBLIN
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ROCK SPRINGS
CFCA
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WHEELER COUNTY
GMC
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WILCOX COUNTY
LAMAR COUNTY
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TAYLOR COUNTY
SOUTHLAND
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FITZGERALD
IRWIN COUNTY
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VIDALIA
SOUTH EFFINGHAM
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SWAINSBORO
METTER
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JASPER COUNTY
WALNUT GROVE
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TREUTLEN
JENKINS COUNTY
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HANCOCK-CENTRAL
GLENN HILLS
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TRINITY CHRISTIAN
PIEDMONT
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WINDSOR
HOLY SPIRIT
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JONES COUNTY
NORTHSIDE
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MARY PERSONS
NORTHEAST
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HOWARD 42
SOUTHWEST 6
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RUTLAND 26
TOWERS 6
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