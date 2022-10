WEEK 10: Central Georgia high school football scores and updates

Stay with 13WMAZ for all of your high school football scores and updates for October 21

MACON, Ga. — Stay with 13WMAZ tonight for all of your high school football scores and updates.

One Trojan is chasing some bigtime history this fall.

Bleckley County Principal Brad Knox on school's success

First-year principal Brad Knox has a lot of things to be proud of at Bleckley County High School, both athletically and academically.

Central Georgia high school football matchups (October 21)

The Warner Robins demons are hosting and are currently on a two game winning streak after starting the season 1-4, facing Eagle's Landing tonight

Here are your high school football scores for October 21.

EAGLE'S LANDING

WARNER ROBINS

FPD

JOHN MILLEDGE

EAST LAURENS

BLECKLEY CO.

ACE CHARTER

RUTLAND

NORTHEAST

SPENCER

HOWARD

GRIFFIN

DODGE CO.

COOK

WILCOX CO.

DOOLY CO.

HOUSTON CO.

THOMAS CO. CENTRAL

NORTHSIDE

LEE CO.

VETERANS

TIFT CO.

CHATTAHOOCHEE CO.

MACON CO.

TERRELL

CFCA

UPSON-LEE

PEACH CO.

TREUTLEN

HAWKINSVILLE

JOHNSON CO.

WILKINSON CO.

BALDWIN

WEST LAURENS

JEFFERSON CO.

DUBLIN

BRENTWOOD

PIEDMONT

WASHINGTON CO.

BUTLER

TWIGGS CO.

HANCOCK CENTRAL

WHEELER CO.

TELFAIR CO.

GLASCOCK

GMC

GATEWOOD

EDMUND BURKE

JORDAN

CENTRAL

MT. DE SALES

STRATFORD

BROOKSTONE

WESTFIELD

COLUMBUS

CRISP CO.

JACKSON

PIKE CO.

FITZGERALD

SUMTER CO.

PUTNAM CO.

THOMSON

VIDALIA

APPLING CO.

MONTGOMERY CO.

JENKINS CO.

SCHLEY CO.

MANCHESTER

TAYLOR CO.

MARION CO.

SOCIAL CIRCLE

JASPER CO.

FLINT RIVER

FULLINGTON

WESTSIDE - 18

SPALDING- 39

SOUTHWEST- 27

KENDRICK- 8

CRISP ACADEMY - 8

WINDSOR- 48