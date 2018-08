Here are your high school football scores for August 17.

Perry - 23

Houston Co - 17

----------------

Southwest- 21

Westside- 0

----------------

Tift Co.- 29

Warner Robins- 40

----------------

ECI- 7

Dublin- 42

----------------

Northside- 38

Centennial- 14

----------------

ACE- 21

Treutlen- 35

----------------

Manchester- 34

Taylor Co.- 20

----------------

Tattnall- 59

OLM- 15

----------------

Veterans- 31

Upson-Lee- 0

----------------

Gainesville- 0

Mary Persons- 42

----------------

Trinity-Sharpsburg- 20

Northeast- 19

----------------

West Laurens- 56

East Laurens- 0

----------------

Dodge Co.-

Bradwell-

----------------

Macon Co- 0

Pelham- 35

----------------

Twiggs Co.- 0

Toombs Co.- 35

----------------

GMC- 35

Glascock- 7

----------------

Americus-Sumter- 14

Crisp Co.- 17

----------------

Fitzgerald- 24

Bacon Co.- 0

----------------

Washington Co- 19

Baldwin- 7

----------------

Bleckley Co.- 42

Hawkinsville- 6

----------------

Monticello- 12

Mt. de Sales- 16

----------------

Jackson-

Locust Grove-

----------------

Swainsboro- 14

Jefferson Co.- 12

----------------

Lamar Co.- 0

Mt. Zion, Carrollton- 34

----------------

N. Oconee- 58

Putnam Co.- 21

----------------

Montgomery Co- 10

Atkinson Co.- 33

----------------

Jones Co.- 34

Howard - 28

----------------

Stay with 13WMAZ tonight for all of your high school football updates and scores for August 17.

WEEK 1: Football Friday Night in Central Ga.

---------

