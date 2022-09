WEEK 7: Central Georgia high school football scores and updates

Stay with 13WMAZ for all of your high school football scores and updates for September 29

High school football scores and updates for September 29.

Here are your high school football scores for September 29.

WESTSIDE

PERRY

CENTRAL

NORTHEAST

TIFT CO.

NORTHSIDE

COMMERCE

FPD

JONES CO.

EAGLES LANDING

MARY PERSONS

PRINCE AVENUE

ACE CHARTER

KENDRICK

GMC

JOHNSON CO.

HOUSTON CO.

LEE CO.

VETERANS - 21

THOMAS CO. CENTRAL - 48

WARNER ROBINS

OLA

WHEELER CO.

DOOLY CO. - FRIDAY

WESTFIELD

BLECKLEY CO.

SOUTHWEST

RUTLAND

BALDWIN

HOWARD

HAWKINSVILLE

TELFAIR CO.

TREUTLEN

WILCOX CO.

PUTNAM CO.

WESTSIDE-AUGUSTA

TATTNALL - 42

FREDERICA - 18

BRIARWOOD

BRENTWOOD

LANEY

WASHINGTON CO.

PIKE CO.

LAMAR CO.

MACON CO.

MANCHESTER

WORTH CO.

DODGE CO.

DEERFIELD

STRATFORD

CARVER, ATLANTA

PEACH CO.

TWIGGS CO.

WILKINSON CO.

HANCOCK-CENTRAL

GLASCOCK

GREENVILLE

TAYLOR CO.

FULLINGTON

TRINITY-DUBLIN

CRISP CO.

DOUGHERTY - SATURDAY

SUMTER CO. - 7

COOK- 13

EAST LAURENS

BACON CO.

CFCA

GATEWOOD

CHATTAHOOCHEE CO.

SCHLEY CO.

BRYAN CO.- 28

MONTGOMERY CO.- 7

DOUGLASS, ATLANTA

JACKSON

JEFF DAVIS - 24

BERRIEN - 42