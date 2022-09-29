WEEK 7: Central Georgia high school football scores and updates

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Macon Touchdown Club honors Week 6's top Central Georgia high school football players
Another Monday, another round of honors coming from the Macon Touchdown Club following week 6 of Football Friday Night
Top Central Georgia sports plays of the week (September 26)
Here are your Top Central Georgia sports plays of the week (September 26)
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Here are your high school football scores for September 29.
WESTSIDE
PERRY
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CENTRAL
NORTHEAST
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TIFT CO.
NORTHSIDE
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COMMERCE
FPD
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JONES CO.
EAGLES LANDING
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MARY PERSONS
PRINCE AVENUE
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ACE CHARTER
KENDRICK
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GMC
JOHNSON CO.
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HOUSTON CO.
LEE CO.
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VETERANS - 21
THOMAS CO. CENTRAL - 48
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WARNER ROBINS
OLA
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WHEELER CO.
DOOLY CO. - FRIDAY
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WESTFIELD
BLECKLEY CO.
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SOUTHWEST
RUTLAND
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BALDWIN
HOWARD
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HAWKINSVILLE
TELFAIR CO.
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TREUTLEN
WILCOX CO.
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PUTNAM CO.
WESTSIDE-AUGUSTA
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TATTNALL - 42
FREDERICA - 18
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BRIARWOOD
BRENTWOOD
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LANEY
WASHINGTON CO.
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PIKE CO.
LAMAR CO.
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MACON CO.
MANCHESTER
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WORTH CO.
DODGE CO.
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DEERFIELD
STRATFORD
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CARVER, ATLANTA
PEACH CO.
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TWIGGS CO.
WILKINSON CO.
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HANCOCK-CENTRAL
GLASCOCK
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GREENVILLE
TAYLOR CO.
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FULLINGTON
TRINITY-DUBLIN
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CRISP CO.
DOUGHERTY - SATURDAY
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SUMTER CO. - 7
COOK- 13
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EAST LAURENS
BACON CO.
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CFCA
GATEWOOD
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CHATTAHOOCHEE CO.
SCHLEY CO.
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BRYAN CO.- 28
MONTGOMERY CO.- 7
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DOUGLASS, ATLANTA
JACKSON
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JEFF DAVIS - 24
BERRIEN - 42
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